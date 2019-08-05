Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 23%

На сегодня в подземных хранилищах Украины16,17 млрд кубометров природного газа, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".



"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 16,17 млрд кубометров природного газа! Это на 23%, или на 3,6 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.



В компании добавили, что с начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 млн куб м.

