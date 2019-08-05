Доверие европейцев к ЕС достигло самого высокого за пять лет уровня - опрос

Позитивное восприятие Евросоюза его жителями достигло самого высокого за пять лет уровня; к такому выводу пришла Европейская комиссия на основе опубликованных в понедельник данных исследования, проведенного агентством "Евробарометр" (Eurobarometer).



"Это лучшие результаты со времени опроса Евробарометра от июня 2014 года, проведенного до вступления в должность председателя Комиссии (Жан-Клода) Юнкера", - отмечается в коммюнике.



Так, доверие к ЕС достигло самого высокого уровня с 2014 года и остается выше доверия к национальным правительствам или парламентам.



Доверие к ЕС выросло в 20 государствах-членах, при этом самые высокие оценки зарегистрированы в Литве (72%), Дании (68%) и Эстонии (60%).



Поддержка Экономического и валютного союза с его валютой евро побила рекорд: более трех четвертей респондентов в странах еврозоны предпочитают единую валюту. В целом по ЕС, включая страны, сохраняющие национальные валюты, симпатия к евро стабильна на уровне 62%.



Отвечая на вопрос о проблемах Евросоюза, респонденты указывают, что главной остается иммиграция. Ее называют 34% опрошенных, что, однако, гораздо меньше, чем три-четыре года назад.



Изменение климата, которое еще осенью 2018 года граждане ЕС ставили на пятое место среди своих тревог, сейчас в их глазах - вторая по серьезности проблема.



Стандартный опрос Евробарометра был проведен после выборов в Европарламент, с 7 июня по 1 июля 2019 года, в 28 странах ЕС и пяти странах-кандидатах. В государствах-членах ЕС проведено 27 464 интервью.

