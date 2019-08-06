Зеленский сменил командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко. Об этом свидетельствует указ №579/2019 от понедельника, 5 августа.



"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил", - говорится в тексте указа.



Кроме того, глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Попко Сергея Николаевича указом №576/2019 и назначил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича указом №578/2019.



Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-губернатора Луганщины замсекретаря СНБО. Алексей Данилов возглавлял Луганскую ОГА в 2005 году - теперь он будет заместителем секретаря СНБО.

