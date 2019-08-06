КНР–США: мы еще повоюем

C 1 сентября США вводят пошлины в размере 10% на все без исключения товары, произведенные в Китае. Санкцию оценивают в $300 млрд. В Пекине это вызвало острое недовольство и желание нанести ответный удар. Пока известно о решении китайского правительства приостановить закупки американской сельхозпродукции. Но это только начало.



В прошлую среду высшее руководство США и Китая завершило личные встречи и торговые переговоры, а уже на следующий день Дональд Трамп опубликовал серию твитов с анонсом новых таможенных налогов на товары из Китая.



Это не первый опыт тарифной атаки на Китай. В мае США увеличили пошлины на ряд товаров из КНР, включая высокотехнологические, с 10% до 25%. В ответ Китай также ввел 25% пошлины на высокотехнологическую продукцию из США. Это заставило производителей компьютерных комплектующих срочно переносить производство из Китая на Тайвань и в близлежащие развитые и не очень страны.



Одновременно руководство КНР обвинило Соединенные Штаты в причастности к беспорядкам в Гонконге, где вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.



Но самое важное, что официальные власти заявляют: Китай не боится введения новых тарифов и попытается вернуть затраченные на пошлины средства ответными санкциями. Китайские компании уже прекратили закупать продукцию американских ферм, выполняя распоряжение своего правительства, адресованное, правда, только государственным структурам, о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции.



Эти новости способствовали дальнейшему снижению цен зерновых культур на торгах в Чикаго. Котировки фьючерсов на соя-бобы опустились на 0,7% – до $8,62 за полбушеля. По итогам прошлой недели они упали на 3,6%, что стало самым существенным снижением с 10 мая. Кукуруза дешевеет на 1,3% – до $4,04 за бушель, пшеница – на 1,8%, до $4,82 за бушель. В то же время фьючерсные контракты на соевый шрот в Китае дорожают на 1,4% – до 2858 юаней за тонну, соя-бобы – на 3%, до 3213 юаней за тонну.



Впрочем, справедливости ради надо отметить, что сразу после заявления Трампа о новых пошлинах, индекс Dow Jones снизился только на 1,05%, а его “собрат” S&P 500 на 0,9%. Даже высокотехнологичный NASDAQ потерял всего лишь 0,79%.



Трамп таки добился своего: Китай больше не является ведущим торговым партнером Соединенных Штатов. Спросите, кто вышел на первое место? Не смейтесь и не удивляйтесь: это – Мексика, стена на границе с которой вызвала в США бюджетный кризис (“шатдаун”), споры с судами и парламентом и многое другое

В США растет недовольство торговой войной с Китаем. Надо признать, что аргументы противников нынешней администрации достаточно убедительные. “Трамп вводит налог на самые популярные товары для американских граждан”, – говорят демократы. Так что именно американское общество, а не власть заплатит за торговую войну с Китаем

Зато цена нефти марки Brent опустилась на 7%, до $60,50 за баррель, как и фьючерсы на нефть WTI, которые к концу биржевого дня упали на 7,9%, до $53,95 за баррель. У Саудовской Аравии, России и Анголы появилось основание для пессимизма.Дело в том, что в июне 2019 года Китай импортировал рекордные 7,72 млн. тонн нефти из Саудовской Аравии. Россия сохранила второе место – 7,15 млн. тонн. А третье заняла Ангола, повысившая экспорт нефти в КНР в июне до 4,43 млн. тонн. Так же, несмотря на санкции, Китай продолжал импортировать нефть из Ирана, правда, в небольших количествах – в июне закупки составили 855,6 тыс. тонн, или около 290 тыс. баррелей в сутки, что является минимальным показателем с 2010 года.В общем, торговая война между США и Китаем входит в стадию нового обострения, что не сулит ничего хорошего как каждой из этих стран, так и мировой экономике. Уходящая в отставку директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, перед своим переходом в Европейский центральный банк публиковала на сайте МВФ комментарий, в котором сказано, что торговая война США и Китая может обойтись мировому ВВП в $445 млрд. Лагард подчеркнула, что недавно введенные и анонсированные пошлины могут обойтись мировому ВВП в 0,3%, а если учесть и те, которые были введены в прошлом году, то в 0,5%.Ничего удивительного тут нет: в конце прошлого года Международный валютный фонд спрогнозировал замедление роста глобальной торговли в 2019 году до 4% (по сравнению с 4,2% в 2018 году и 5,2% – в 2017 году), если Вашингтон и Пекин не договорятся о соглашении по торговле до 1 марта 2019 года. И они не договорились!Более того, Трамп таки добился своего: Китай больше не является ведущим торговым партнером Соединенных Штатов. Спросите, кто вышел на первое место? Не смейтесь и не удивляйтесь: это – Мексика, стена на границе с которой вызвала в США бюджетный кризис (“шатдаун”), споры с судами и парламентом и многое другое.Да, именно Мексика теперь возглавляет список крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, за ней с небольшим отрывом следует Канада. Между тем, Китай впервые с 2005 года опустился на третью позицию в соответствующем перечне.Объем взаимной торговли США и КНР за первые шесть месяцев 2019 года составил $271 млрд. Импорт США из Китая упал на 12% в годовом выражении, а экспорт в КНР снизился на 19%. Не знаю, правда, насколько сильно это повлияло на сальдо платежного баланса. Свежей статистики еще нет.Китай в двухсторонней торговле до недавнего времени имел колоссальные преимущества перед США: его экспорт в Штаты товаров и услуг составлял $505 млрд., а импорт в 4 раза меньше – $130 млрд. Но при этом аналитики отмечали, что преимущество Штатов перед Китаем в патентах на высокие технологии и эмиссионном центре долларов. Не случайно самая распространенная претензия США к Китаю – кража технологий.С другой стороны, все исследователи признают, что такого уровня экономической взаимозависимости, как у США и Китая, сегодня, нет ни у кого в мире. В экспертных кругах даже возник термин – «Кимерика», обозначающий уникальное явление – взаимозависимость КНР и США.И в самом деле: стоило появиться новости о том, что из-за таможенных санкций США прогноз роста ВВП Китая ухудшается, как акции корпорации Apple упали на $50 млрд. Почему? Потому что КНР не только главный сборочный цех айфонов, но и главный потребитель американской IT-продукции.Поэтому все надеялись, что высокие стороны сумеют договориться. В начале декабря Си Цзиньпин и Дональд Трамп на встрече "на полях" саммита G20 в Аргентине так и сделали, но перемирие продолжалось недолго. И санкции все-таки были введены.Чего добивается Трамп, помимо сокращения отрицательного торгового сальдо, о чем мы уже написали? Штука в том, что по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) по версии Международного валютного фонда и Всемирного банка, на первое место выходит именно Китай, а не США с показателем $23,2 трлн., американцы на втором – $19,5 трлн.Формальное первенство США по величине ВВП обусловлено тем, что американцы печатают доллары, поэтому их экономика имеет доминирующее влияние на мировые процессы, хотим мы этого или нет.Но в этом есть и уязвимое место. Китаю стоит устроить один масштабный дефолт по облигациям, и он задавит своим падением весь мировой финансовый рынок, включая американский (инвестиции-то оттуда! – автор). А если учесть, что казначейские обязательства США также скупил Китай... Вспоминается советская доктрина «гарантированного взаимного уничтожения», которая удерживала всех обладателей ядерного вооружения от резких шагов.Не забываем и о политическом моменте. Демократы в США выступают против обострения отношений с Китаем. Хотя бы потому, что сын основного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах в США Джо Байдена Хантер Байден – один из крупных инвесторов в Китай.Поэтому в США растет недовольство торговой войной с Китаем. Надо признать, что аргументы противников нынешней администрации достаточно убедительные. “Трамп вводит налог на самые популярные товары для американских граждан”, – говорят демократы. Так что именно американское общество, а не власть заплатит за торговую войну с Китаем.