Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток

В период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре Министерства обороны страны.



"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - рассказал на брифинге во вторник после полудня полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.



По его информации, в 00.45 в течение почти часа боевики применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по украинским военным у села Богдановка Донецкой области.



"В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", - рассказал Гуцуляк.



Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.

