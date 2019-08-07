В ближайшие дни в Украине потеплеет, местами грозы

В ближайшие сутки, 7 августа, теплый воздух, перемещающийся с западной Европы, охватит большую часть территории Украины, хотя на Левобережье ночная температура еще будет довольно низкой. Как сообщает Укргидрометцентр, атмосферный фронт принесет в западные и северные области Украины кратковременные дожди.



Ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях Украины кратковременный дождь, гроза, днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточной части 22-27°.



В Киеве - без осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 38 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1923 году.



В четверг, 8 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32°, на крайнем западе страны 24-28°.



В Киеве – кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.



6 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

