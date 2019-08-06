Коломойский приглашал российского пропагандиста Соловьева на «1+1»

Олигарх Игорь Коломойский приглашал российского пропагандиста Владимира Соловьева на свой телеканал «1+1». Об этом он заявил в интервью РБК.



По словам Коломойского, «Соловьев должен был работать на «1+1». «Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — рассказал олигарх.



По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1».



Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

