Стала известна дата следующего боя Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с датой возвращения в ринг. Об этом сообщает "ESPN", передает УНН.



Дата дебютанта супертяжелого дивизиона назначена на 12 октября в "Wintrust Arena" в Чикаго. Однако переговоры украинца относительно следующего поединка еще не закончены.



Планируется, что бой Усика станет главным на вечере бокса, организованного промоутерской компанией "Matchroom Boxing" на стриминговий платформе "DAZN".



Отмечается, что соперником может стать камерунец Карлос Такам с которым он должен был драться 25 мая, прежде чем получил травму бицепса (тогда бой был отменен).



Напомним, что Усик является обязательным претендентом на поединок матча-реванша в супертяжелом весе между чемпионом мира Энди Руисом-младшим и Джошуа.

