Зеленский уволил двух заместителей главы погранслужбы
Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.
Соответствующие указы опубликовали 6 августа на сайте Офиса президента.
"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582.
Указом №583 президент уволил Артура Пименова с должности заместителя председателя ГПСУ.
Источник: Украинская правда
06.08 17:58