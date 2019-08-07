Зеленский уволил двух заместителей главы погранслужбы

Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.



Соответствующие указы опубликовали 6 августа на сайте Офиса президента.



"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582.



Указом №583 президент уволил Артура Пименова с должности заместителя председателя ГПСУ.

