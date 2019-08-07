Движение по Южному мосту ограничат на неделю
С 8 до 15 августа на Южном мосту частично ограничат движение.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"На Южном мосту (часть в направлении Левого берега) будут обновлять асфальтовое покрытие. Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа", - говорится в сообщении.
В коммунальной корпорации отметили, что комплексно подходят к выполнению работ, поэтому организовали их одновременно с капитальным ремонтом деформационного шва, чтобы дважды не ограничивать движение.
Источник: Укринформ
13:50