Порошенко вызвали на допрос в ГБР 12 августа

Государственное бюро расследований вызвало пятого Президента Петра Порошенко на допрос на 12 августа. Об этом сообщил в комментарии Укринформу и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко. "Петр Порошенко вызван на допрос на 09.30 12 августа", - сказал он.



Билоусенко добавил, что следователь намерен допросить экс-президента по делу в отношении возможного уклонения от уплаты налогов при покупке ООО "Телеканал "Прямой".



Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.



В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что экс-президент проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.



25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».



Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко не вручали подозрений ни в одном из открытых уголовных дел, в каждом из них он является свидетелем.



