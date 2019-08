Путешественники назвали лучший остров Европы

Греция лидирует в категории "Лучшие острова Европы" по версии журнала о путешествиях Travel + Leisure.



Лучшим европейским островом в 2019 году (Best Island of Europe in 2019) читатели издания признали Милос.



"Милос известен как место, где была обнаружена знаменитая статуя Венеры Милосской. Однако путешественники и сегодня находят здесь свои собственные сокровища, исследуя этот остров площадью 58 квадратных миль. Прогуляйтесь по его мощеным улочкам, исследуйте вулканические кратеры и руины или полежите на ухоженных белоснежных пляжах с видом на бирюзовые воды. Даже самый большой местный город Адамантас, в котором есть два музея и множество бутик-отелей, остается в основном свободным от толпы туристов, распространенной на других греческих островах. И, как отметил один из путешественников, остров "довольно доступен в материальном плане", - говорится в сообщении.



В топ-15 читатели Travel + Leisure внесли еще трех "представителей" Эллады - Крит (второе место), Парос (четвертое) и Санторини (пятое).



В целом в список лучших 15 островов Европы вошли Милос (Греция), Крит (Греция), Азорские острова (Португалия), Парос (Греция), Санторини (Греция), Сицилия (Италия), Хвар и Далматинские острова (Хорватия), Мадейра (Португалия), Сардиния (Италия), Липари и Эолийские острова (Италия), Искья (Италия), Мальорка (Испания), остров Скай и Гебридские острова (Шотландия), Мальта, Оркнейские острова (Шотландия).



Читатели оценивали развлечения, достопримечательности, природные аттракции, пляжи, еду, дружелюбие и общую ценность островов.