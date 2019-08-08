Иностранные инвесторы в этом году вывели из Украины $1,7 млрд прибыли

Иностранные инвесторы в результате полной отмены лимита на репатриацию дивидендов с начала года перечислили за границу около 1,7 млрд долл. с полученной в Украине прибыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.



"Иностранные инвесторы приветствуют полную отмену лимита на репатриацию дивидендов. С начала года они перечислили за границу около 1,7 млрд долл. США с полученной в Украине прибыли", - указали в регуляторе, подводя итоги за полгода после запуска новой либеральной системы валютного регулирования.



Также в НБУ добавили, что бизнес и население инвестируют за рубеж в рамках введенной системы электронных лимитов, не требующей получения специальных разрешений Национального банка, как это когда-то было. "С 7 февраля общая сумма их инвестиций составила более 70 млн евро", - добавили в Нацбанке.



Кроме того, по данным НБУ, предприниматели активно пользуются упрощенной уведомительной системой информирования о внешних привлечених, которая заменила обременительную процедуру регистрации таких кредитов в Национальном банке. "С 7 февраля получено сообщение о 782 новых внешних привлечениях, а также 1771 изменение в предварительно заключенных кредитных договорах", - отметили в регуляторе.



В то же время, как сообщили в НБУ, физические лица активно используют новые возможности по купле-продаже валюты онлайн. "Каждый день они покупают и продают примерно сопоставимые суммы в 3-4 млн долл. США в день", - отметили в Нацбанке.

