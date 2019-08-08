На Донбассе 14 мажоритарщиков получили ноль голосов

Во время парламентских выборов 14 кандидатов-мажоритарщиков получили ноль голосов. Все они – самовыдвиженцы. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает движение Честно.



Отмечается, что все эти кандидаты баллотировались на двух округах: 11 кандидатов в 51 округе Донецкой области и трое – в 105 округе Луганской области.



"Это означает, что и сами кандидаты не проголосовали за себя, ведь многие из них жили даже не в пределах округа, а в Киеве и других областях. Поэтому они даже не имели возможности это сделать. Такая характеристика является свидетельством того, что эти кандидаты зарегистрированы как технические", - говорится в сообщении.



Так, ноль голосов на 51 округа Донетчины получили:



Житинский Игорь Юрьевич

Карбан Игорь Алексеевич

Кроха Олег Григорьевич

Олейник Андрей Юрьевич

Остапенко Леся Григорьевна

Ромашкина Алина Александровна

Степаненко Александр Леонидович

Чанов Дмитрий Геннадьевич

Черенкова Марина Анатольевна

Шморгун Юрий Иванович

Ясиновский Владимир Николаевич



Такая же ситуация с этими кандидатами на 105 округе Луганской области:



Никитченко Владимир Олегович

Подгорная Дарья Сергеевна

Смольников Иван Станиславович



Как отмечается, по одному голосу получили 11 кандидатов, по два - четыре кандидата, по три голоса – также четыре кандидата.



В целом 41 кандидат получил менее чем 10 голосов: всего – 21 кандидат получил 10 голосов в одном и том же 105-м округе, 19 кандидатов – в 51-м округе, один – в 133-м округе (Луганская область). При этом 18 человек из 41 кандидата временно не работают.



"Это также свидетельство того, что эти кандидаты могли выполнять чисто техническую функцию", - пишут в движении.



Также отмечается, что в уже упомянутом частично оккупированном 51 округе победил пенсионер-самовыдвиженец Александр Ковалев. Для этого ему хватило 220 голосов (33%), что стало антирекордом мажоритарки. Всего в голосовании в этом округе приняли участие 676 избирателей, общее количество кандидатов – 26.



Наибольшее количество голосов по мажоритарке – 50 712 – на этих выборах собрал Антон Яценко, действующий нардеп от группы Возрождение.

