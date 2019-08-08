ЕС отреагировал на обострение на Донбассе

Европейский союз назвал обстрел со стороны боевиков на Донбассе, в результате которого 6 августа погибли четыре украинских военных, очевидным нарушением перемирия и призвал президента РФ Владимира Путина повлиять на сепаратистов. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС, сообщает DW в четверг, 8 августа.



Она отметила, что обстрел под Павлополем "является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни мирных жителей".



"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои", - заявила представительница ЕС.



Она также подчеркнула, что ЕС поддерживает инициатив Владимира Зеленского по активизации переговоров в нормандском формате.

