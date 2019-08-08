Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок планеты

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок планеты по версии "Forbes", передает УНН со ссылкой на сайт журнала.

Уроженка Одессы заработала с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года 6,1 млн долл. (4,6 млн составляли призовые, 1,5 млн - доход от рекламных контрактов) и заняла 9-е место в рейтинге.

Свитолина получила самую крупную победу в своей карьере, когда завоевала титул WTA Finals в Сингапуре в конце сезона 2018 года. Профи, которая родилась в Украине, завершила год на 4-м месте в мировом рейтинге, получив бонусы от спонсоров "Nike" и "Wilson", - говорится в сообщении "Forbes".

Отметим, что первое место в рейтинге заняла теннисистка Серена Уильямс (29,2 млн), большую часть ее заработка (25 млн) составил доход от рекламы. Далее следуют теннисистки Наоми Осака, Ангелика Кербер, Симона Халеп и Слоан Стивенс.