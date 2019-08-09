Зеленский намерен привлечь в инфраструктуру $20 млрд.

Президент Владимир Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет. Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле. "За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов,...

...чтобы привести в порядок 24 тыс км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - подчеркнул Зеленский.



Он также сообщил, что в этот период страна будет уделять много внимания развитию качественного телекоммуникационного сектора и пообещал поддержку мобильному оператору компании lifecell (дочка турецкого оператора Turkcell).



"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", - заявил президент.



Напомним, ранее Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.



Как сообщалось, в 2020 году на дорожные работы будут выделены рекордные 75 млрд грн.

