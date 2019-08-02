Назван кандидат на роль Зеленского в "Вечернем квартале"

Студия "Квартал 95" нашла актера, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского в передаче "Вечерний квартал", скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Ранее студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", актер должен "показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.



"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего квартала" 13 августа", - цитирует собеседника издание.

При этом сам актер в своем Instagram опубликовал видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.



Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.



