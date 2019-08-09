Украинцы с начала года уплатили почти 2 млрд грн платы за землю

В этом году физические лица уплатили почти 2 млрд грн платы за землю. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.



ГФС сообщает, что по состоянию на 1 августа физические лица в 2019 году уплатили платы за землю почти 2 млрд грн.



Напомним, в этом году физические лица уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимое имущество.



Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена уже в текущем году, что позволит уже в 2020 году создать рынок земли на 40 млн га, что является одной из лучших в мире по своему качеству.

