Президент США рассказал о своем страхе

Президент США Дональд Трамп не пьет спиртное из-за боязни алкогольной зависимости. Об этом он рассказал в телефонном интервью The Washington Post.



По словам главы государства, на его решение не пить повлияла ситуация с его ныне покойным старшим братом Фредом. «Он был красавчиком, и я видел, что алкоголь делает с его телом», — отметил Трамп. Он добавил, что родственник прожил гораздо дольше, чем можно было бы ожидать в его состоянии.



«Допустим, я бы начал пить. Вполне возможно, что я не говорил бы с вами прямо сейчас. Есть какой-то генетический эффект», — отметил Трамп во время беседы. В то же время он добавил, что этот страх не помешал ему купить винзавод, которым сейчас управляет его сын.



Президент также выразил сожаление, что в свое время поддержал отца и давил на брата, чтобы тот занимался семейным бизнесом против своей воли. «Это было не его дело. (...) Мы оказывали на него что-то вроде двойного давления», — отметил он.



Фред Трамп-младший после учебы в университете начал строить карьеру пилота TWA, однако отец хотел, чтобы он занимался семейным бизнесом. В итоге молодой человек стал выпивать, был уволен из компании и устроился в фирму отца. Скончался он в 1981 году от алкоголизма.

