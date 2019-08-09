Пограничники нашли трех нелегалов в фуре с нектаринами

В Волынской области на пункте пропуска Доманово пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов в рефрижераторе фуры с нектаринами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу, 9 августа.



Задержанные иностранцы утверждают, что они из Афганистана, двое из них - несовершеннолетние.



В Национальную полицию Украины направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст.332 УК).



Грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, пограничники передали представителям Нацполиции.

