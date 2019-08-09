В Украине начал работу сервис "е-пенсия"

В Украине начал работать сервис "е-пенсия", который позволит украинцам подаваться заявление на назначение пенсии через web-портал электронных услуг фонда. Об этом сказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, представляя услугу, сообщает Укринформ в пятницу, 9 августа.



"Мы сегодня презентуем первый этап проекта "е-пенсия", который позволяет за одно посещение получить пенсионное обеспечение. Человек может самостоятельно подать через наш портал все документы, которые необходимы для получения пенсионного обеспечения. И соответственно обратиться в отделение, когда ему придет соответствующая смс, и получить удостоверение”, - рассказал Капинус.



Как сообщил директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий, демонстрируя алгоритм действий для пользования услугой “е-пенсия”, для того, чтобы подать заявку онлайн, необходимо зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг, а далее - следовать инструкции: заполнить соответствующую анкету, загрузить необходимые документы, подписать заявление электронной подписью и отправить в ПФУ.



Воспользоваться услугой граждане могут бесплатно. В фонде также планируют презентовать мобильное приложение услуги "е-пенсия".



В то же время заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что на рассмотрение заявления отведено 10 дней.



"Если документы, которые прикреплены к электронному заявлению, соответствуют стандартным требованиям, для рассмотрения любого заявления в органах Пенсионного фонда предоставляется срок 10 дней. По результатам рассмотрения заявления в течение 10 дней приходит информационное сообщение или о результатах назначенной пенсии, или о том, что необходимы дополнительные документы или, возможно, какие-то другие нюансы", - отметила Ковпашко.



Она добавила, что внедрение услуги "е-пенсия" - "реакция на те вызовы, которые ставит современность".



"Мы видим, что на сегодняшний момент к нам приходят люди с определенным перечнем вопросов. Для того, чтобы дать им возможность сэкономить свое время, мы и разработали данную услугу. Безусловно, обслуживание во всех наших сервисных центрах остается, туда можно прийти и выяснить все нужные вопросы, а также подать все виды заявлений, которые предусмотрены законодательством", - уточнила Ковпашко.



По словам Капинуса, по состоянию на сегодня, со времени, как заработала услуга, уже 11 человек подали документы на назначение пенсионного обеспечения, воспользовавшись сервисом "е-пенсия".

