На выходных в Украине будет тепло

В ближайшие сутки, 10 августа, погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на Левобережье, в Одесской и Николаевской областях, днем в восточных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 29-32°.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 10 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,7 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 9,2 градусов выше ноля в 1891 году.



В воскресенье, 11 августа, в западных, днем и в северных областях Украины местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, на стальной территории - без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-12°; днем 26-31°, на юге Одесской области 33-35°, в восточных и северных областях 23-28°.



В Киеве –в воскресенье без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



9 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в районе Одессы 18°, в Днепре в пределах Киева 21°.

