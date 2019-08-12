Елизавета II считает, что нынешние британские политики неспособны управлять страной

Королева Великобритании Елизавета II полагает, что современные политики не способны эффективно управлять страной. Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на "очень авторитетный источник" во дворце.



"Мне кажется, что королева испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной... Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства", - заявил источник.



Эти слова монарх сказала на закрытом мероприятии еще летом 2016 года - вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку на фоне неудачных для него итогов референдума о Brexit.



"Она выразила тогда свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось", - добавил источник.



Отметим, что британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства. Ее Величество так и не дала официальной оценки решению страны покинуть ЕС, а опубликованные в 2016 году сообщения газеты The Sun о том, что королева поддерживает Brexit, вызвали жесткую реакцию Букингемского дворца, пресс-служба которого заявила о том, что издание вводит в заблуждение своих читателей.

