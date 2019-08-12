Онкологи не советуют омолаживать организм

Американские исследователи утверждают: чем моложе организм, тем выше риск развития рака вследствие накопления и размножения дефектных клеток. Как отмечает "Российская газета", стареющие клетки утрачивают способность производить нуклеотиды, используемые при формировании ДНК и РНК. Это приводит к потере возможности размножаться.



Притом, если процесс создания нуклеотидов останавливали искусственно, молодые клетки начинали стремительно стареть. И это защищало от развития рака. Поврежденные клетки, способные стать раковыми, прекращают размножаться, стареют и умирают. Поэтому попытка остановить естественный процесс старения клеток может вызвать рост раковых клеток. Ученые предупреждают в отношении поиска средств омоложения организма.



Эксперты Американского общества по борьбе с раком отмечают рост заболеваемости несколькими типами рака среди мужчин и женщин в возрасте от 25 до 49 лет. На первом месте стояли типы рака, напрямую связанные с ожирением. В частности, были широко распространены колоректальный рак, эндометриальный рак, рак почек, желчного пузыря, поджелудочной железы и крови.



Кстати, рак крови и желудочно-кишечного тракта значительно "помолодел" - ранее он был характерен для лиц 60-70 лет - из-за любви молодого поколения к фастфуду, вследствие малоподвижного образа жизни, лишнего веса, распространенности аутоиммунных заболеваний, частого применения антибиотиков и воздействия канцерогенов из окружающей среды.

