Зарплаты растут, а люди бегут – на заработки. Что не так?

По данным Минфина, 18% трудоспособного населения страны работает за границей. Это плохо. Но отток рабочей силы способствует уменьшению безработицы в Украине. Это хорошо. Правда, если не брать «среднюю температуру по палате», оказывается, что растет дефицит так сказать «мастеровых». Это плохо. Зато наниматели вынуждены раскошелиться, и средняя зарплата превысила уровень 2013 года. Это хорошо. И все-таки МВФ обеспокоен сокращением трудовых ресурсов в Украине. Значит, в целом плохо?

Любопытный парадокс. Украинские зарплаты в долларах "догнали и перегнали" уровень 2013 года. По данным правительства, если на 1 января 2014 года украинская минималка составляла грн/$152,4 (1218 грн при курсе 7,99 грн/$), то на 1 января 2019-го – $150,7 (4173 грн при курсе 27,69 грн/$). Укрепление гривны повысило ее до $165,3. Средняя зарплата тоже выросла: на 1 января 2014-го было $396,4, на 1 января 2019-го – $333,1, на сегодня – $427.



Правда, расходы в 2013-ом были совсем другие, прежде всего, на коммунальные услуги. У нас не было европейских цен на свет, газ, отопление, квартплату. Дешевле стоил проезд в транспорте. Не говоря уже о продуктах.



Кто-то меряет справедливый курс доллара индексом бигмаков, а я как любитель свежих помидоров (с грядки, домашних, не из теплицы) — индексом помидоров. Так вот, лето 2013 года было засушливым. Поэтому помидоры в цене не падали — хорошие были по 15 грн за кг, “так себе” – до 8 грн за кг. Специально проверила, отсмотрев архивные телесюжеты. Там еще граждане со средней зарплатой в $396,4 возмущались, что дорого. Сейчас при средней зарплате в $427 вкусные помидоры стоят в среднем 40 грн за кг. А “сливки” на засолку — около 15 грн за кг. Сама покупала на днях.



Я не считаю, что 2013 год был экономически благополучным. И уж тем более не фанат “антинародного режима”. Не собираюсь никого выгораживать. Просто констатирую факт: наши цены на продукты питания стали европейскими. Даже выше, если покупать, например, голубику, которую, не скупясь, охотно импортируют немцы. А можно ли назвать среднюю зарплату в $427 — европейской? Ну, не знаю...



Не знаю, в каких “трускавцах” обучались правительственные аналитики, которым стукнули в голову подобные выводы, но им явно забыли рассказать, что существует такая штука как сезонность. И проявляется она не только в ценах на помидоры, а и в динамике цен на аренду жилья в городах (пик — начало учебного сезона в вузах, когда студенты ищут жилье), а также в активности соискателей работы



Возможно, потому и не уменьшается число наших сограждан, работающих за рубежом. Министерство финансов в макроэкономическом обзоре за июль называет цифру 3,2 млн человек, что составляет 18% всего экономически активного населения страны. И тут же констатирует, что зарплаты в нашей стране растут, в том числе, благодаря трудовой миграции.



А еще, если сравнить статистические данные, то отток рабочей силы за границу способствует уменьшению безработицы. Если в январе на одну вакансию претендовали в среднем 5 украинцев, то к лету 2019-го конкурс уменьшился до 3 человек, и это самый низкий показатель за последнее время.



Не знаю, в каких “трускавцах” обучались правительственные аналитики, которым стукнули в голову подобные выводы, но им явно забыли рассказать, что существует такая штука как сезонность. И проявляется она не только в ценах на помидоры, а и в динамике цен на аренду жилья в городах (пик — начало учебного сезона в вузах, когда студенты ищут жилье), а также в активности соискателей работы.



По оценкам “OLX Работа”, наши сограждане чаще всего ищут работу в январе и феврале, а наименьшее количество запросов приходится на август. Это логично. Лето – время отпусков для городского населения и сбора урожая для сельского. Не смысла срываться с места даже безработным, потому что их потенциальные работодатели тоже отдыхают и количество активных вакансий сокращается. На многие запросы ответят: подождите до сентября, у нас отпуск.



Но все эти сезонные колебания не так важны, как другая важная деталь: более половины наших сограждан согласны на зарплату меньше, чем 10 тыс грн в месяц. И это при том, что у соискателей работы всегда запросы выше, чем у работодателей. Это, примерно, $392, т.е. ниже средней зарплаты.



Причем наибольшим спросом пользуется розничная торговля, строительство и транспортная отрасль. Торговля популярна, поскольку “стоять у лотка” – утомительный труд, зато самый примитивный и доступный, чтобы “зацепиться на первое время”, а потом перебраться на место получше. К тому же он подходит для женщин, приезжающих из провинции в крупные города. Но и “текучка кадров” большая.



А вот дефицит рабсилы в строительстве и транспорте — это результат трудовой миграции. За границей проще всего встретить наших соотечественников на стройке или за баранкой большегруза. Доскональное знание языка для такой работы не требуется. А труд в целом тяжелый и не всегда адекватно оплачиваемый. Местные на него не идут.

Как выкручиваются работодатели? Представители реального сектора утверждают, что на сегодня действует такая формула: вакантные места они сокращают, новых людей не набирают, увеличивают нагрузку на оставшихся работников, и умеренно поднимают им зарплаты. Денег становится больше на треть или половину, а вот нагрузки в разы



Также ощущается дефицит работников и по другим “мастеровым” специальностях. Дельного сантехника или электрика днем с огнем на найдешь. Все чаще страну покидают сельхозработники. Говорят, на Западной Украине и в приграничных областях трактористы в жутчайшем дефиците. В средней полосе крестьяне еще побаиваются ехать в неизвестность, но это только вопрос времени.



Как выкручиваются работодатели? Представители реального сектора утверждают, что на сегодня действует такая формула: вакантные места они сокращают, новых людей не набирают, увеличивают нагрузку на оставшихся работников, и умеренно поднимают им зарплаты. Денег становится больше на треть или половину, а вот нагрузки в разы.



С одной стороны это неплохо, потому что производительность труда у нас реально низкая и европейцам мы не конкуренты, не говоря уже об американцах. Но с другой стороны, когда водитель маршрутки сутки за рулем и никакой кофе ему не помогает, риск трагедии с человеческими жертвами возрастает в разы. Или я не права?



Но другого выхода, похоже, нет. И дело тут не столько в экономике, сколько в психологии. Забастовки — это не для нас. Наш человек скорее предпочтет “поднажать”, чем пойдет добровольно искать другое рабочее место. Он же тут привык? Привык. Везде хорошо, где нас нет? Само собой. Чего рыпаться, можно потерпеть, авось еще оклад поднимут.



МВФ, правда, опубликовал доклад, где выразил обеспокоенность сокращением трудовых ресурсов в Украине. По мнению Фонда, ситуацию ухудшают два отличия от европейских соседей: мы не участники мирового рынка труда и не можем компенсировать трудовые дефициты за счет трудовой миграции из стран Азии и Африки, и у нас низкая вовлеченность людей пожилого возраста в трудовую деятельность.



Знаете, может, меня сочтут не толерантной, но на счет миграции из стран Азии и Африки — слава Богу, что ее не много. Нам и Средней Азии с Закавказьем, как по мне, хватает с избытком. А насчет стариков... Куда уж им работать при нашей-то медицине? Они свое отпахали на стройках социализма и заслужили отдых. Но вместо отдыха им дали билет в нищету. Разве можно прожить на наши пенсии? Поэтому стариков я бы на месте МВФ не трогала.