НБУ на минувшей неделе снизил выкуп валюты в 3 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 5 по 9 августа купил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн, что в 3,3 раза меньше, чем неделей ранее.



Согласно сообщению на сайте центробанка, $77 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $79,9 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).



В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,067 млрд, продал - $248,23 млн. В том числе с 1 по 26 июля Нацбанк приобрел $760,9 млн по сравнению с $322,3 млн за весь июнь.

