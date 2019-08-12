NASA предупредило о приближении крупного астероида

К Земле приближается крупный астероид, летящий со скоростью 13 километров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.



Астероид 2019 OU1 пролетит на расстоянии около 1 миллиона километров от нашей планеты. Это расстояние в 40 раз меньше по сравнению с размещением Венеры по отношению к Земле.



По данным космического агентства США, диаметр небесного тела составляет примерно 160 метров.



Ближе всего астероид подлетит к Земле 28 августа. В NASA подчеркивают, что планете небесное тело не угрожает.



Ученые считают, что в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тысяч известных астрономам астероидов.

