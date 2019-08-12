Глава Укрзализныци назвал размер своей годовой зарплаты

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов за 2018 год заработал 6,847 млн гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на самого Кравцова в понедельник, 12 августа.



"У меня принципиальная позиция – все члены правления Укрзализныци должны подавать декларации. За 2018 год я задекларировал 9,7 млн гривен доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 млн гривен – это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев", – сказал он.



При этом Кравцов отметил, что уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше.

