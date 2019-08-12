Глава Укрзализныци назвал размер своей годовой зарплаты

Глава Укрзализныци назвал размер своей годовой зарплаты

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов за 2018 год заработал 6,847 млн гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на самого Кравцова в понедельник, 12 августа.

"У меня принципиальная позиция – все члены правления Укрзализныци должны подавать декларации. За 2018 год я задекларировал 9,7 млн гривен доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 млн гривен – это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев", – сказал он.

При этом Кравцов отметил, что уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше.