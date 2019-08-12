Порошенко допрашивали более трех часов

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вышел из здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда прибыл в понедельник утром на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Порошенко покинул ГБР в сопровождении правоохранителей, от комментариев журналистам воздержался.



Пока пятый президент Украины был на допросе, его сын Михаил и дочки Евгения и Александра находились у здания Госбюро расследований с плакатами в поддержку отца.



Как сообщалось, Порошенко был вызван на допрос на 9.30 понедельника, 12 августа, в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

