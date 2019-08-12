В следующий раз Порошенко могут допросить с применением полиграфа - ГБР

Во время следующего допроса пятого Президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований может быть применен полиграф.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба, комментируя сегодняшний допрос пятого Президента.



"Второй допрос экс-президента в ГБР продолжался 2 часа. Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа ", - написал он.



Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР 12 августа в 9:30.



Его пришли поддержать младшие дети: сын Михаил и дочери Александра и Евгения - и их друзья.



Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявлял, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.



В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что экс-президент проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.



25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком».



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко не вручали подозрений ни в одном открытом уголовном деле, в каждом из них он является свидетелем.



