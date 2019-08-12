Иран обвинил США в превращении Персидского залива в "пороховую бочку"

Ситуация в Персидском заливе обострилась по вине США и их союзников, которые активно закупают вооружение. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет УНН.



“Если говорить об угрозах, исходящих из региона, то они исходят от США и их союзников, которые распространяют оружие в регионе, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку”, — сказал Зариф.



В 2018 году США продали в регион оружия на сумму на 50 млрд долларов, продолжил глава иранского МИДа. “Некоторые страны региона, где все население составляет менее одной трети от населения Ирана, тратят 87 млрд долларов на военные закупки. Для сравнения, Иран потратил в прошлом году 16 млрд долларов на все свои военные цели”, — сказал Зариф.



В пример он привел военные бюджеты ОАЭ (22 млрд долларов на военные цели) и Саудовскую Аравию (87 млрд долларов).



Персидский залив очень узкий и только станет еще более опасным местом из-за роста числа иностранных военных кораблей, считает иранский министр.



Комментарии Зарифа появились после того, как Вашингтон и Лондон объявили, что работают над созданием военной коалиции для защиты коммерческих перевозок в Персидском заливе.

