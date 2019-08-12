Джонсон обвинил Корбина в намерении саботировать процесс Brexit

Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Джереми Корбин преследует цель отменить результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС и затянуть на многие годы процесс Brexit, заявил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.



"Джереми Корбин хочет отменить (результаты - ИФ) референдума и спорить годами о Brexit. Я привержен задаче вести нашу страну вперед и обеспечить выход Британии из ЕС к 31 октября", - написал он на своей странице в Twitter.



В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.



Джонсон занимает жесткую позицию по Brexit, обещая выйти из ЕС при любом раскладе в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. Это беспокоит многих членов парламента, которые не хотят радикального разрыва отношений с ЕС.



Также Джонсон ранее заявлял, что сделка с ЕС, согласованная его предшественницей Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. Он неоднократно говорил, что готов к переговорам с Брюсселем, однако в ЕС заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки.

