Форум по Донбассу планируют провести в сентябре – Данилюк

Офисом Президента готовится форум в Мариуполе по привлечению внимания к развитию Донбасса и привлечению инвесторов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью BBC News Украина, передает УНН.



"Сейчас готовится этот форум, прежде всего, Офисом президента. Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов", - сказал Данилюк.



Он подтвердил, что форум хотят провести в сентябре.



"В регион нужно привлекать инвестиции: в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес", - сказал Данилюк.



По его словам надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию.



"Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформ, которые они поддерживают в Украине. Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений", - рассказал Данилюк.

