В Украины будет преимущественно жарко и сухо

В Украине в среду, 14 августа, активный атмосферный фронт принесет в западные области Украины значительные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром; остальная территория страны останется в жаркой и в основном сухой воздушной массе, в северной части дожди вероятны лишь местами, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях ожидаются грозовые дожди, утром и днем – значительные дожди, местами град и шквалы 25-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°, в Волынской, Ровенской и Львовской областях 19-24°.



На остальной территории страны без осадков, лишь в северных регионах и Винницкой области местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, на востоке страны 12-17°, днем 28-33°.



Ветер в Украине южный с переходом на в западной части на юго-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве 14 августа местами кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 августа самая высокая температура днем была 37,1° в 2010 году, самая низкая ночью 8,1° в 1923 году.



В Украине в четверг, 15 августа, в западных регионах, а также в Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, кое-где шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом в северо-западной половине на северо-западный, 7-12 м/с.



Температура в западных регионах и Житомирской области ночью 8-13°, днем 18-23°; в Винницкой, Киевской, Черниговской областях ночью 12-17°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.



В Киеве 15 августа местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.



По состоянию на 9:00 утра вторника, 13 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы и Приморска 22° , в р.Днепре в пределах г.Киева 22°.

