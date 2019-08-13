Золото подорожало до шестилетнего максимума

Во вторник, 13 августа, цены на золото достигли шестилетнего максимума, сообщает The Guardian.



Так, вполдень стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,22%, и составила $1 535 за унцию. Это максимальный показатель с 2013 года. В целом стоимость золота за последние три месяца выросла на 20%, отмечает издание.



Цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, увеличивается на 2,03%, до $17 418 за унцию.



Как отмечают эксперты, трейдеры обеспокоены тем, что наступает мировой экономический спад. В связи с этим, они сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают в более надежные, такие, как золото.

