Золото подорожало до шестилетнего максимума

Золото подорожало до шестилетнего максимума

Во вторник, 13 августа, цены на золото достигли шестилетнего максимума, сообщает The Guardian.

Так, вполдень стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,22%, и составила $1 535 за унцию. Это максимальный показатель с 2013 года. В целом стоимость золота за последние три месяца выросла на 20%, отмечает издание.

Цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, увеличивается на 2,03%, до $17 418 за унцию.

Как отмечают эксперты, трейдеры обеспокоены тем, что наступает мировой экономический спад. В связи с этим, они сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают в более надежные, такие, как золото.