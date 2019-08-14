Партия Бойко потребовала у "Слуги народа" контроля над комитетами Рады

Оппозиция имеет право получить контроль над рядом ключевых комитетов Рады Украины, чтобы у нее была возможность контролировать действия властей страны, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Пузанов.



"Законодательство предусматривает право оппозиции получить контрольные комитеты. Имеется в виду те функции, которые предусматривают осуществление контроля за действиями власти, действиями правительства. Такими обычно рассматриваются: комитет по вопросам свободы слова, комитет бюджетный, регламентный комитет. И, соответственно, оппозиция всегда в демократическом обществе получает право делегировать своего представителя в состав руководства парламента, то есть получить должность вице-спикера", - сказал Пузанов в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.



По его словам, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" должна предоставить возможность оппозиции контролировать действия власти.

"Мы надеемся, что у нынешних руководителей фракции партии "Слуга народа" и у президента Украины Зеленского хватит воли, хватит демократических принципов для того, чтобы признать за оппозицией право на комитеты, признать за оппозицией право на руководство в составе президиума ВР и предоставить возможность контролировать действия власти", - добавил оппозиционный депутат.



Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.

