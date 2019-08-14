Трамп заявил, что потерял на президентстве $ 5 млрд

Президент США заявил, что, будучи главой государства, обеднел на $ 5 млрд, в основном из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять, чтобы защищать себя в различных судебных делах.



Об этом сообщает NBC News.



"Это (президентство, - ред.) стоило мне целого состояния ... Вероятно, это мне стоило от $ 3 млрд до $ 5 млрд. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал Трамп.



Трамп уточнил, что ему дорого обходятся адвокаты, ведь ежедневно на него за что-то подают в суд.



Как отмечается, последнее заявление главы Белого дома очень трудно проверить, ведь Трамп до сих пор не опубликовал свою налоговую декларацию и в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

