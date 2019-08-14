В Украине появится Единый госреестр ветеранов войны

Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Создание данного реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.



В реестр будет внесена информация о ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны), лицах, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, а также о членах данных категорий лиц.

