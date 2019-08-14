Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

