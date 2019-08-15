Кардиологи раскритиковали палеолитическую диету

Палеолитическая диета предполагает активное потребление белка и жиров с одновременным исключением углеводов. Такое сочетание позволяет довольно быстро снизить вес. Однако факт исключения целых групп продуктов вроде молочных, злаков, сахаров вызывает вопросы у врачей. Как отмечает "Российская газета", было доказано: такая диета опасна для сердечно-сосудистой системы и микрофлоры кишечника.



Выводы были сделаны по итогу наблюдения за 91 добровольцем. 44 человека придерживались палеолитической диеты, а 47 питались в соответствии с личными предпочтениями. Оказалось, в крови добровольцев из основной группы фиксировался превышающий безопасные пороговые значения уровень триметиламин-N-оксида. Это маркер сердечно-сосудистых недугов. При этом полезных бактерий в кишечнике у людей из основной группы было меньше.



Особую тревогу у врачей вызывает сокращение зерновых продуктов, богатых клетчаткой, в рационе. Клетчатка помогает полезным бактериям чувствовать себя хорошо в кишечнике. Плюс, согласно подсчетам ученых, в рационе приверженцев палеодиеты вдвое больше рекомендуемого уровня насыщенных жиров и много красного мяса. А это также небезопасно для сердца и сосудов.

