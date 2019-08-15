Специалисты призывают ввести короткую рабочую неделю

К примеру, представители Федерации независимых профсоюзов России предложили перевести россиян на сокращенную рабочую неделю. Это должно оптимизировать время труда и отдыха. Правда, зарплаты должны тоже сократиться. Между тем медики уверены, что это увеличит количество страдающих от ожирения и невротических расстройств, пишет "Российская газета".



Комментирует врач-терапевт Елена Тихомирова: "С появлением лишнего выходного 95% людей будут больше времени посвящать безделью. Плюс у многих могут развиться фобии из-за неожиданной смены обстановки. Может появиться навязчивое ощущение, что что-то идет не так. Особенно, если работа - любимая. Мера не поможет снизить количество заболевших в период эпидемии гриппа. Так, люди все равно будут ездить в транспорте, даже в нерабочий день".



В свою очередь, кандидат медицинских наук врач-психиатр Лев Пережогин считает, что дополнительный выходной будет полезен для семей, где хорошие отношения. Это позволит близким больше времени проводить вместе. Хотя стоит помнить: люди, у которых заработная плата зависит от количества рабочих дней, могут пострадать.

