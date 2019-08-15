В США анонсировали несколько встреч Трампа и Зеленского

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в ближайшие недели ожидается несколько встреч Трампа и Зеленского. Об этом он сказал в интервью Европейской правде, которое было опубликовано в четверг, 15 августа.



Тейлор также выразил убеждение, что после серии встреч Владимира Зеленского и Дональда Трампа отношения между Украиной и Соединенными Штатами станут крепче.



"В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями", - сказал Тейлор.



Полноценная встреча, выразил надежду посол, состоится через месяц или два в Вашингтоне.



"Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов. Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - отметил он.

