Ученые заподозрили Юпитер в космическом "каннибализме"

Международная группа исследователей выдвинула предположение, что Юпитер около 4,5 миллиардов лет назад поглотил крупную планету-зародыша. Это был период формирования Солнечной системы. Об этом пишет Science Alert.



Данная гипотеза могла бы объяснить, почему ядро ​​планеты настолько размыто и фрагментировано, а также пролить свет на самый ранний период развития Солнечной системы.



Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, группа астрономов из Японии, Китая, Швейцарии и США использовала данные космического зонда НАСА Юнона для исследования структуры и состава Юпитера.



"Модели такого сценария приводят к внутренней структуре, которая согласуется с разбавленным ядром, сохраняющимся в течение миллиардов лет", - отметила команда исследователей.



"Мы предполагаем, что столкновения были обычным явлением в молодой Солнечной системе, и что подобное событие могло произойти и c Сатурном, способствуя структурным различиям между ним и Юпитером", - сказано в тексте работы.

