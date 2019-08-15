Сходил за арбузом

Скажите, а когда Гройсмана арестовывать придут? Очень бы хотелось услышать о блестящей, вне всякого сомнения, совместной операции СБУ, НАБУ и почему-то ГПУ. Сценарий уже практически готов: как всегда, ровно в полночь экс-директор винницкого рынка отправился в супермаркет «Фуршет» за арбузом (как раз баржа прибыла из Херсона в Киев). Поцеловал на прощание мирно посапывающую супругу, поглубже утрамбовал в мусорный пакет портрет экс-гаранта Конституции, пересчитал наличность в потертом портмоне, украшенном монограммой «В.Г. от коллектива обвальщиков мяса», и…



…дальше по схеме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Сумма взятки какая-то некруглая. Договаривался о «решении вопросов» на один миллион сто тысяч долларов, а получил на руки всего 480 тысяч. Если это первая половина «транша», то куда подевались 140 «штук»? До чего дошла коррупция при Петре Алексеевиче: даже при даче взяток в форме неправомерной выгоды кидают. Но, тем не менее, резонанс от похода за арбузом получился колоссальный. Еще Остап Ибрагимович предупреждал: «умоляю, не ешьте на ночь сырых помидоров». То есть арбузов. Ничего хорошего из этого не получится. Так и вышло: на патриотических пабликах массово срут кирпичами. Остатки армии «порохоботов» пытаются держать строй. Выстроились в виде «свиньи». Не тевтонской, а нашей, винницкой. Однако их обходят с флангов и забрасывают скринами постов в «Фейсбуке» о «соседях, которые идут на помощь» и наиболее яркими высказываниями Грымчака. Ныне подследственный был кондовым патриотом, успел отметиться на десятках телешоу и запомнился своими, мягко говоря, расистскими высказываниями.



Яркий представитель власти имени Порошенко. Вышиванка, беспричинное пение гимна, предсказания распада России аккурат перед нападением на Украину. Все как положено. Потом арбуз, пачки денег, крики о произволе новой власти. Был ярым коммунистом, потом стал социалистом, перекрасился в националиста

Невольно вспоминается теория бумеранга. Все, с...ка, возвращается. «Эти» пытаются сажать «тех». «Те» стали превращаться из патриотов во взяточников и мародеров. По ходу, я начинаю утрачивать веру в человечество. Куда можно обратиться за моральной компенсацией?

О мусорниках, забитых почти свежей едой, о «меткой стрельбе» и так далее. Яркий представитель власти имени Порошенко. Вышиванка, беспричинное пение гимна, предсказания распада России аккурат перед нападением на Украину. Все как положено. Потом арбуз, пачки денег, крики о произволе новой власти. Был ярым коммунистом, потом стал социалистом, перекрасился в националиста, однако деньги продолжал брать в особо крупных размерах.Фабула дела Грымчака довольно загадочна. Не понятно, какие именно вопросы он хотел «решать в Верховном суде» и на каких должностных лиц Министерства культуры собирался влиять. Неужели на конферансье «революции гидности» Нищука? Если собирался «влиять», то почему «завладел путем обмана суммой в 1,1 миллиона долларов США»? Не хотел «решать вопросы», а просто честно, по-революционному, взял деньги и планировал уехать в Испанию, чтобы бороться за независимость Каталонии?Но, честно говоря, на подобные юридические тонкости всем на…рать. Только «порохоботы» опасливо пытаются хрюкать про репрессии «зеленой власти», тщательно избегая при этом употребления фамилии Портнов. Они потихоньку начинают улавливать легкие перемены в политическом климате. Неделя началась с яркого допроса Петра Алексеевича в ГБР. Из «актива» у Порошенко остались только члены семьи, которых и пришлось привлекать к делу организации пикета под Бюро под лозунгом «Портнов–Труба–ФСБ». После допроса благодарные сограждане пытались закидать лидера международной антипутинской коалиции яйцами. Предположительно тухлыми. Пострадал корреспондент «Укринформа». А представители этой конторы всегда страдают. Они очень неповоротливые. Не зря «Укринформ» ласково называют кладбищем журналистов. Туда отправляют доживать свой век немощных и пожилых «шакалов пера». Этакий хоспис для медиа-стариков. Страшное место. Лучше уж закончить свои дни в «Фейсбуке». М-да.. Но не будем отвлекаться.Допросы бывшего президента как-то плохо влияют на «идеалы революции достоинства». Тем более что гаранту предложили надеть специальные манжеты и присосочки, чтобы точно определить, когда он п...д, а когда нет. Большее унижение для командующего самой сильной армией Европы, защищающей восточные рубежи европейской цивилизации, даже трудно придумать. Хотя Портнов наверняка придумает. Даже не сомневаюсь.Спустя пару дней Грымчак неудачно сходил в «Фуршет». Вместе с шурином. И еще американский миллиардер Сэм Кислин приехал в Киев. Тоже хочет сделать неприятно Петру Алексеевичу. Следует ли Порошенко опасаться показаний бывшего директора Центрального гастронома города Одессы? Думаю, да. Тем более что Сема настроен очень даже решительно.Все начинает как-то очень быстро, даже стремительно закручиваться. От Грымчака тянутся ниточки к нынешнему генеральному прокурору и, естественно, к Кабинету министров. Мы все забыли о том, что в стране до сих пор действует «самый профессиональный состав правительства» за последние несколько столетий. К сожалению, по средам Гройсман уже не проводит публичные заседания Кабмина, где все отчитываются о невероятных успехах Украины в деле строительства автобана «Качановка – Стрый» и неуклонном росте надоев крупного рогатого скота. Наверное, не хочет публичных арестов прямо во время зачитывания рапорта об успехах.Невольно вспоминается теория бумеранга. Все, с...ка, возвращается. «Эти» пытаются сажать «тех». «Те» стали превращаться из патриотов во взяточников и мародеров. По ходу, я начинаю утрачивать веру в человечество. Куда можно обратиться за моральной компенсацией?