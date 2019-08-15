Кличко обратится в КС для толкования закона "О городе-герое столице Украины Киеве"

Мэр Киева Виталий Кличко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для толкования положения закона "О городе-герое столице Украины Киеве", сообщила народный депутат Наталья Новак (фракция "Блок Петра Порошенко").



"Сейчас киевский городской голова подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы он в очередной раз дал свою трактовку закона, является ли киевский городской голова тем человеком, который возглавляет КГГА", - сообщила Новак на заседании подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в четверг.



Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Кличко.



Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.



14 августа пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что действующий состав Кабмина не будет рассматривать согласование увольнения Кличко с должности главы КГГА.



В тот же день в Офисе президента Украины отметили, что вопрос отставки Кличко с должности главы КГГА рассмотрит новый Кабинет министров Украины после его формирования.



25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

