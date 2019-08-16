УЕФА назвал лучших футболистов Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена трех футболистов, которые будут бороться за звание лучшего в Европе в сезоне-2018/2019. Список появился в Twitter-аккаунте организации.



Тремя лучшими игроками сезона стали нападающие Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). Имя обладателя награды будет объявлено 29 августа. По результатам сезона-2017/2018 лучшим игроком был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич.



В этом году Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила будущему победителю турнира — «Ливерпулю». Роналду вместе с «Ювентусом» выиграл первенство Италии, в Лиге чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.

