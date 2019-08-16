Субвенцию городам задерживают по просьбе Богдана - СМИ

В Кабмине задержали выплату 7,6 миллиарда гривен городам Украины из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие. Экономическая правда в пятницу, 16 августа опубликовала документ, из которого следует, что это делается по просьбе руководителя Офиса президента Андрея Богдана.



Отмечается, что о задержке с распределением субвенции сообщили сразу несколько глав городов. Еще 10 июля в правительстве утвердили распределение части средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономического развития. Размер распределения - 2,5 млрд грн.



"Из этой суммы 1,4 млрд приходится на малые города. Они должны "подтянуть" на эти средства свою образовательную и коммунальную инфраструктуру для того, чтобы подготовиться к следующему этапу административно-территориальной реформы. Уже месяц как средства не поступают своим законным реципиентам ", - сообщил руководитель Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.





По его словам, ситуацию усложняет и близкий старт нового учебного года ведь многие из этих проектов предусматривают ремонт и реконструкцию учебных заведений."Приведу вам пример одной школы в Прилуках. Средствами первых траншей субвенции они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель", - говорит Слобожан. Аналогичная ситуация с проектами, которые должны финансироваться за счет фонда регионального развития.СМИ опубликовали копию письма с подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.