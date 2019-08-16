НАБУ закрыло дело против Гройсмана

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.



Согласно документу, НАБУ проводило досудебное расследование с 23 ноября 2018 года.



Из материалов дела следует, что 25 января детектив НАБУ Черенкова закрыла дело в связи с отсутствием действиях Гройсмана состава уголовного преступления.



Из постановления детектива следует, что в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра в связи с принятием Кабинетом Министров распоряжения о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы.



В ходе расследования дела детектив не установил факт причинения ущерба государственным интересам в результате принятия распоряжения, что свидетельствует об отсутствии объективных и субъективных признаков уголовного правонарушения.



На это решение НАБУ была подана жалоба в суд, в которой истец просил отменить закрытие дела в отношении Гройсмана и возобновить расследование, однако суд отклонил жалобу и признал, что дело было закрыто на законных основаниях.

