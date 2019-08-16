В Одесском облсовете подрались депутаты

Внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки. Об этом сообщает Думская в пятницу, 16 августа.



Отмечается, что на сессии должны избрать нового главу облсовета вместо Анатолия Урбанского, который стал нардепом Верховной Рады.



"Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и Оппоблок в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из Нашего края и Батькивщины. Вспыхнула потасовка, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку", – говорится в сообщении и отмечается, что в зале присутствуют неизвестные спортивной наружности.



Сессию все же удалось открыть, однако был объявлен перерыв, и главы фракций ушли на консультации.



"Наши источники говорят, что за всем происходящим стоит Олег Радковский. Идея в том, чтобы не дать совету избрать нового председателя. Тогда лидер тимошенковцев как первый зам будет и.о. главы. Союзник Батькивщины – Наш край", – пишет издание.







